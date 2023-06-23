الذئب” نيفيز “هلالي” في “صفقة قياسية”

هبة بريس

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، ضم روبن نيفيز لاعب وسط البرتغال من ولفرهامبتون واندرارز الإنكليزي لمدة ثلاثة مواسم، ليواصل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم جذب أسماء لامعة من أوروبا.

ونشر الهلال فيديو عبر حسابه بتويتر للترحيب بنيفيز الذي ارتدى قميصه الأزرق بعد توقيع العقد في باريس، وعلق النادي “من معقل الذئاب إلى كبير آسيا”.

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل التعاقد، لكن ولفرهامبتون ذكر أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما انتقل للهلال مقابل صفقة قياسية للنادي الإنجليزي، وتكهنت وسائل إعلام بأن قيمتها 55 مليون يورو (60 مليون دولار).

وودع نيفيز ولفرهامبتون باكيا في فيديو نشره النادي الإنكليزي قبل دقائق من إعلان الهلال

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