الشرعي يحذر أشبال الأطلس من منتخب غينيا.. ويؤكد :”لقد أقصوا نيجيريا من التصفيات”

هبة بريس : رياضة

حذر الناخب الوطني عصام الشرعي من خطورة المنتخب الغيني قبل مواجهته غدا السبت، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستحتضنها بلادنا.

وقال الشرعي في تصريح له قبل المباراة :”نعرف منتخب غينيا جيدا، لقد أطاح بنيجيريا في التصفيات، ويمتلك عددا من اللاعبين الموهوبين، خاصة في الجانب الهجومي”.

وتابع :”لقد حضرنا بشكل جيد لهذه البطولة، وسنبحث غدا عن الفوز في بداية المشوار، ونثق في قدرات لاعبينا، كما أننا نعول على الدعم الجماهيري لتحفيز المجموعة”.

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