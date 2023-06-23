المنتخب المغربي للسيدات يواصل استعداداته لنهائيات كأس العالم

2023-06-23 / 18:48
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هبة بريس _ رياضة

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية استعداداته لنهائيات كأس العالم، التي ستجرى أطوارها مناصفة ما بين أستراليا ونيوزيلندا.

وأجرت العناصر الوطنية صباح يومه الجمعة 23 يونيو 2023 حصة تدريبية بمدينة لينس بالنمسا حيث يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تجمعه الإعدادي.

وركز رينالد بيدروس مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خلال الحصة التدريبية، لنهار اليوم، والتي عرفت مشاركة جميع اللاعبات المدعوات على الجانب البدني والتكتيكي

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