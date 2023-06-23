“ميسي” يخرج عن صمته لأول مرة بشأن صافرات الاستهجان في باريس

هبة بريس _ رياضة

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة على صافرات الاستهجان التي تلقاها من جماهير فريقه السابق باريس سان جيرمان قبل أسابيع من نهاية مسيرته مع النادي، وتحدث عن وجود “شقاق” في صفوف الجماهير تجاهه.

وقال ميسي في تصريحات أوردتها محطة “آر إم سي سبورت” الفرنسية: “في بداية مشواري مع الفريق كان الأمر رائعا، تلقيت الكثير من التشجيع، لكن بعد ذلك بدأ البعض منهم يعاملني بشكل مختلف”.

وأضاف أن “أغلبية المشجعين ظلوا يعاملونني بشكل جيد كما فعلوا في البداية، لكن بالنسبة للذين لم يفعلوا ذلك فأقول إن هذه الأمور حصلت بالفعل مع لاعبين آخرين مثل مبابي ونيمار.. إنها طريقتهم (المشجعون) للتعامل مع اللاعبين”.

ولم يتمكن ميسي من مساعدة باريس سان جيرمان في تحقيق هدفهم الرئيسي المتمثل بالفوز بدوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده مع النادي، على الرغم من أنه حصل على لقبين في الدوري الفرنسي قبل انتهاء عقده.

وجاء كلام ميسي تعليقا على صافرات الاستهجان التي تعرض لها من قبل الجماهير في مباراة سان جيرمان ضد أجاكسيو الشهر الماضي وانتهت بخماسية نظيفة للفريق الباريسي ضمن الدوري الفرنسي.

وبمجرد دخوله إلى الملعب قبل بداية المباراة انطلقت الصافرات من المدرجات وبشكل مكثف هذه المرة، وحتى أثناء المباراة كانت الصافرات تنطلق كلما لمس النجم الأرجنتيني الكرة.

وكانت تلك المباراة الأولى لميسي بعد أن غاب بطل مونديال قطر 2022 والفائز بالكرة الذهبية سبع مرات عن الفوز على تروا 3-1 في المرحلة السابق بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلفه عن إحدى الحصص التدريبية نتيجة زيارة قام بها للسعودية.

ولاحقا، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة، لكن منذ ذلك تبين أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطريا.

وبختام الموسم رحل النجم الأرجنتيني عن ملعب “بارك دي برانس” بعد انتهاء عقده ,قرر الانتقال لصفوف إنتر ميامي الأميركي.

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