“ليفاندوفسكي” يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رفض الانتقال إلى الدوري السعودي مقابل مبلغ كبير.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى السعودية على غرار الفرنسيين، كريم بنزيما ونغولو كانتي، اللذين انضما إلى الاتحاد، هذا الصيف، بعد وصول البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى النصر، مطلع العام.

وردا على سؤال عن الاهتمام السعودي، أجاب ليفاندوفسكي وفق ما نقلته فرانس برس: “أنا اليوم سعيد في برشلونة وأشعر أني في ناد يناسبني، لذا أريد إكمال عقدي هنا”.

وينتهي عقد اللاعب البولندي (34 عاما) مع الفريق الكتالوني في عام 2026، وسيكون في حينها على مشارف الـ38 من عمره..

وقال موقع Meczyki.pl البولندي إن أحد الأندية السعودية عرض على اللاعب راتبا قدره 150 مليون يورو سنويا، لكن مع ذلك رفض النجم البولندي مغادرة برشلونة.

ومن جانبه ذكر موقع أنصار برشلونة أن ليفاندوفسكي سبق له أن تحدث في وقت سابق عن إمكانية الانتقال إلى السعودية وأوضح أنه غير مهتم.

وكان ليفاندوفسكي قد وصل إلى برشلونة، في صيف عام 2022، بعد ثمانية أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني الذي سجل معه 344 هدفا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.

وتأقلم سريعا في كاتالونيا مسجلا 33 هدفا في جميع المسابقات، بينها 23 في الدوري الإسباني، ليحرز لقب الهداف ويساهم في تتويج برشلونة بلقب الليغا.

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