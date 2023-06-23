رسميا.. “الفيفا” تكشف عن مستضيف مونديال الأندية 2025

2023-06-23 / 17:24
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة 23 يونيو، منح الولايات المتحدة حق استضافة أول نسخة من كأس العالم للأندية الموسعة والتي ستشمل 32 فريقًا.

وجاء في بيان للهيئة الدولية “أخذت عملية اختيار المضيف في الاعتبار متطلبات البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن الأهداف الإستراتيجية الأوسع للبطولة”، علمًا أن الولايات المتحدة تستضيف الى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلا من 32.

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