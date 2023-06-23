بايدن يوقع مرسوما يوسع الحصول على وسائل منع الحمل

هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما رئاسيا يهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.

وكان قد صدر بيان جاء فيه: “العام الماضي حرمت النساء من العناية الطبية الأساسية للحفاظ على صحتهن وحتى إنقاذ حياتهن”.

وأضاف بيان البيت الأبيض: “عن انضمام الرئيس ونائبة الرئيس إلى غالبية الأمريكيين الذين يؤمنون بأن الحق في الاختيار جوهري، والذين رفعوا صوتهم في كل مناسبة منذ قرار المحكمة العليا”.

وكان قد ترك لكل ولاية حرية اتخاذ قرارها فيما يتعلق بالإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا العام الماضي حكما صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم “رو ضد وايد” ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض.

وفي اليوم نفسه، حظرت عدة ولايات محافظة الإجهاض، مرغمة العيادات التي كانت تجريها على الإغلاق على وجه السرعة أو الانتقال إلى مناطق تتيح لها مواصلة العمل.

وسيضمن المرسوم الذي يتوقع أن يصدر الجمعة، للنساء اللواتي يحظين بتأمين بموجب “قانون الرعاية الميسّرة الكلفة” المعروف باسم “أوباماكير”، الحصول على كل وسائل منع الحمل التي صادقت عليها الوكالة الفدرالية للأدوية.

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