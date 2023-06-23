اضطراب مؤقت في حركة السير بين بدال تيط مليل وبدال الدار البيضاء الميناء

2023-06-23 / 16:00
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هبة بريس

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة السير ستعرف اضطرابا مؤقتا لمدة ساعتين بين بدال تيط مليل وبدال الدار البيضاء الميناء يومي السبت والأحد.

وأبرزت الشركة في بلاغ لها أن حركة السير ستعرف اضطرابا مؤقتا لمدة ساعتين بين بدال تيط مليل وبدال الدار البيضاء الميناء يوم السبت من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا ويوم الأحد من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في إطار أشغال تعديل وتحويل خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي وجد العالي المتأثرة بمشروع الطريق السيار تيط مليل – برشيد، تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار المداري للدار البيضاء بأنها ستقوم بعملية تحويل خط للتيار الكهربائي ذات التوتر العالي 63 KV عند النقطة الكيلومترية 480+15PK (بين بدال تيط مليل وبدال الدار البيضاء الميناء)، وذلك صباح يومي السبت 24/06/2023 والأحد 25/06/2023”.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، مضيفا أن الشركة تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال.

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