حسيني يتألق في أغنية مشتركة مع Mocci و Kouz1

2023-06-23 / 16:36
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القسم الفني : هبة بريس

يواصل التريو الغنائي” شوافات” للفنان حسيني، حصد نجاحه واستحواذه على المركز الأول منذ طرحه على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

واستطاع حسيني أن يحقق ما يقارب ثلاثة ملايين مشاهدة على اليوتيوب، في فترة وجيزة، كما اكتسحت ”شوافات” جميع قوائم التطبيقات الموسيقية وحصدت الصدارة كأفضل الأغاني المغربية استماعا على كل من Spotify وShazam .

التريو الذي جمع Houssainy بكل من kouz1 و mocci ، والذي اشتغل عليه لمدة عامين، نفذ تحت إشراف الإدارة الفنية ل Kania ، في حين أشرف حسن الكورفطي على تصوير الفيديو كليب، أما الانتاج فكان لشركة SSC Music.

تجدر الإشارة إلى أن آخر عمل للفنان حسيني، كان تحت عنوان “بدلت النمرة”، والذي طرحه قبل 3 أشهر، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا على مختلف منصات الاغاني.

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