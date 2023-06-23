سعيد باحوس يطرح ألبوما جديدا بالأمازيغية

2023-06-23 / 15:24
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القسم الفني: هبة بريس

أطلق الفنان والممثل والمخرج والسيناريست والمغني الأمازيغيي سعيد باحوس ألبوما موسيقيا جديدا، أعاد فيه أربع أغاني، لخالدات رائد الأغنية الأمازيغية المغني والشاعر الحاج بلعيد.

وهذه الأغاني ، هي “مقار تلا توكا أرافود “، و”أتبير أومليل”، و”أكايصبر يان”، ثم “أوداد إغلين أريجاريفن”.

وتعد هذه التجربة التي أقدم عليها الفنان بوحوس، من إنتاج شركة تيزنيت فيزيون، ومونتاج وتسجيل وميكساج شركة يوبا، الأبرز من بين تجارب مماثلة لفنانين سبق أن خاضوا التجربة.

يشار إلى أن الفنان سعيد باحوس المعروف سينمائيا، والذي نجحت جل أعماله أن تخترق كل الحدود وتنال حب ورضى الجمهور، أصبح التحول إلى مجال الغناء من خلال هذه التجربة الجديدة، نقطة دافئة أفاضت كأس الإبداع والتألق بإيقاعات شبابية مرحة وصياغة تجمع بين الأصيل والمعاصر.

يذكر أيضا أن المرحوم الرايس الحاج بلعيد، المزداد بدوار أنو نعدو بجماعة وجان سنة 1873، والمتوفى سنة 1945، ترك موروثا موسيقيا حافلا، تغنى به العديد من الفنانين والفنانات، كما أغنى رصيده الموسيقى الرائع، الخزانة الموسيقية الأمازيغية خصوصا والمغربية على وجه العموم، كما يشكل مصدر إلهام وإبداع لعدد من الفنانين.

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