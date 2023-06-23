كيم كارداشيان تهاجم شقيقتها كورتني

2023-06-23 / 14:12
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نجلاء مزيان: هبة بريس

موازاة واستمرار تأزم الخلافات القائمة بينهما، هاجمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شقيقتها، كورتني، في الحلقة الأخيرة من برنامج The Kardashians، واصفة إياها بالـ”كارهة”.

ونعتت كيم شقيقتها بذلك بسبب عدم دعمها في تعاونها مع دار “دولتشي آند غابانا”، الأمر الذي ساهم في تأزم الوضع أكثر.

ورغم هذا الصخب وحالة الشد والجذب القائمة بين كيم وكورتني، حرصت والدتهما على تهدئة الأمور، وعبّرت عن قناعتها بأن الشقيقتين ستتمكنان من إنهاء ذلك الخلاف في الأخير.

وتابعت كريس بقولها: “حين يتعلق الأمر بكيم وكورتني، لا يكون هناك طرف محق وآخر مخطئ، بل ستُحَل الأمور من تلقاء نفسها، فأنا أعرف بناتي وأعرف حبهن العميق لبعضهن البعض”.

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