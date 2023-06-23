حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

2023-06-23 / 14:05
11
هبة بريس - وكالات

تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، استعدادا لأداء مناسك فريضة الحج التي تبدأ الإثنين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، فقد “بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى اليوم 824 ألفا و692 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام”.

وأضافت الوكالة أن “إجمالي الوصول أمس الخميس بلغ 11 ألفا و107 حجاج”.

وأشارت إلى أن “عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 727 ألفا و583 حاجا”.

وبين مكة والمدينة المنورة غرب المملكة، سيؤدي أكثر من مليوني حاج هذا العام وفق تقديرات رسمية مناسك الحج، وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة من السعودية.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يصل جدة

كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج…

2023-06-23 / 14:50
Photo of جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي

جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس…

2023-06-21 / 16:37
Photo of برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا من الحجاج المغاربة

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا…

2023-06-21 / 12:36
Photo of إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

2023-06-19 / 18:18
Photo of الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد الأضحى في المغرب

الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد…

2023-06-18 / 21:57
Photo of قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى 2023

قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى…

2023-06-18 / 19:03
Photo of السعودية تعلن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع الهلال

السعودية تعلن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع الهلال

2023-06-18 / 18:21
Photo of مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض

مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية…

2023-06-17 / 16:40
Photo of السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

2023-06-10 / 09:51
Photo of السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

2023-06-03 / 17:20

‫11 تعليقات

  1. لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا مبروك وسعي مشكور.

  2. نتمنى من السلطات السعودية الالتفاتة إلى الحجاج وتوعيتهم من أجل حماية الحجاج في أحسن الظروف.

  3. ألف شكر وتقدير واجلال للسلطات السعودية على مجهوداتها لارضاء حجاجنا الميامين ولتمر عملية الحج في ظروف ملائمة لجميع حجاجنا الميامين تقبل الله منهم مناسك الحج يآرب.

  6. حج مبروك وسعي مشكور وذنب مغفور اللهم لا تحرمنا من زيارته يا أكرم الاكرمين .

  7. هذه السنة والحمدلله عرف الحج اكتضاض لم يسبق له مثيل .اللهم حجا مبروك وسعي مشكور لحجاجنا الميامين وتقبله الله في ميزان حسناتهم.

  8. يجب على حجاجنا الميامين الحيطة والحذر من هذا الاكتضاض من أجل سلامة وحماية الحجاج من الفيروسات ..

  9. نتمنى ان تمر عملية الحج في ظروف ملائمة لجميع حجاجنا الميامين والامة الإسلامية .

  10. الحج فريضة لمن استطاع له سبيلا اللهم لاتحرمنا من زيارته إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.

  11. رقم قياسي هذه السنة في مناسك الحج لكن نتمنى من السلطات السعودية أن توفر لحجاجنا الميامين متطلباتهم كي تمر اجواء الحج في أحسن الظروف بدون مشاكل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق