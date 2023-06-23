حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك
هبة بريس - وكالات
تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، استعدادا لأداء مناسك فريضة الحج التي تبدأ الإثنين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، فقد “بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى اليوم 824 ألفا و692 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام”.
وأضافت الوكالة أن “إجمالي الوصول أمس الخميس بلغ 11 ألفا و107 حجاج”.
وأشارت إلى أن “عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 727 ألفا و583 حاجا”.
وبين مكة والمدينة المنورة غرب المملكة، سيؤدي أكثر من مليوني حاج هذا العام وفق تقديرات رسمية مناسك الحج، وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة من السعودية.
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11 تعليقات
لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا مبروك وسعي مشكور.
نتمنى من السلطات السعودية الالتفاتة إلى الحجاج وتوعيتهم من أجل حماية الحجاج في أحسن الظروف.
ألف شكر وتقدير واجلال للسلطات السعودية على مجهوداتها لارضاء حجاجنا الميامين ولتمر عملية الحج في ظروف ملائمة لجميع حجاجنا الميامين تقبل الله منهم مناسك الحج يآرب.
اللهم حج مبرور
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حجة قبل الممات يآرب.
حج مبروك وسعي مشكور وذنب مغفور اللهم لا تحرمنا من زيارته يا أكرم الاكرمين .
هذه السنة والحمدلله عرف الحج اكتضاض لم يسبق له مثيل .اللهم حجا مبروك وسعي مشكور لحجاجنا الميامين وتقبله الله في ميزان حسناتهم.
يجب على حجاجنا الميامين الحيطة والحذر من هذا الاكتضاض من أجل سلامة وحماية الحجاج من الفيروسات ..
نتمنى ان تمر عملية الحج في ظروف ملائمة لجميع حجاجنا الميامين والامة الإسلامية .
الحج فريضة لمن استطاع له سبيلا اللهم لاتحرمنا من زيارته إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
رقم قياسي هذه السنة في مناسك الحج لكن نتمنى من السلطات السعودية أن توفر لحجاجنا الميامين متطلباتهم كي تمر اجواء الحج في أحسن الظروف بدون مشاكل .