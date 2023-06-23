حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

هبة بريس - وكالات

تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، استعدادا لأداء مناسك فريضة الحج التي تبدأ الإثنين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، فقد “بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى اليوم 824 ألفا و692 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام”.

وأضافت الوكالة أن “إجمالي الوصول أمس الخميس بلغ 11 ألفا و107 حجاج”.

وأشارت إلى أن “عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 727 ألفا و583 حاجا”.

وبين مكة والمدينة المنورة غرب المملكة، سيؤدي أكثر من مليوني حاج هذا العام وفق تقديرات رسمية مناسك الحج، وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة من السعودية.

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