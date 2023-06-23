الـCNSS يعلن توسيع نطاق خدمة “تعويضاتي”

هبة بريس

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه وفي إطار تبسيط مساطره والتحسين المستمر لجودة خدماته، قام بتوسيع نطاق خدمة “تعويضاتي” وتعزيزها بخدمات جديدة، عبر بوابة www.macnss.ma لمؤمني الصندوق.

وذكر الصندوق في بلاغ له، أنه أصبح بإمكان المؤمن لهم، بالإضافة إلى تقديم طلبات الاستفادة من التعويضات العائلية والتصريح بتمدرس الأبناء، أن يقوموا بإيداع طلباتهم عبر البوابة للاستفادة من التعويضات اليومية عن المرض أو الأمومة، والتعويض عن فقدان الشغل، وراتب الشيخوخة، وراتب الزمانة، إضافة إلى استرجاع الاشتراكات الأجرية.

وأكد الصندوق أن من شأن هذا الإجراء أن يعفي المؤمن لهم من التنقل إلى وكالات الضمان الاجتماعي، تكريسا لسياسة الرقمنة التي ينهجها الصندوق والرامية إلى تسهيل ولوج مؤمنيه لمختلف خدماته.

ووضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة مؤمنيه أشرطة مصورة وأدلة توضيحية يمكن الاطلاع عليها عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma وكذا صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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