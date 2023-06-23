الدكتور بنزاكور يحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الدولية للقيادة

2023-06-23 / 11:02
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هبة بريس - تعليم

عبرت الجامعة الدولية للقيادة (International Universityof Leadership) عن فخرها بمنح السيد ف. ه. بنزكور، الرائد المعروف في مجال التعليم، الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال خلال حفل تخرج فوجها الأخير. والذي أقيم في PIIMT الرباط يوم الجمعة 2 يونيو 2023 الساعة 5 مساء.

وكشف بلاغ صحفي صادر عن الجامعة على أن ” إنجازات السيد بنزاكور الاستثنائية ومساهماته الرائعة في التعليم أكسبته هذا التقدير المرموق. وهو المؤسس ذو الرؤية لأكاديمية كابستون (CapstoneAcademy) ، وهي مؤسسة مكرسة لتوفير تعليم جيد للطلاب. وقد مكن التزامه الثابت برعاية الجيل القادم من رواد الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع عددا لايحصى من الطلاب من تبني الابتكار والسعي لتحقيق التميز”.

وفي تصريح له قال ف. ه. بنزاكور :”يشرفني وأشعر بالتواضع الشديد لتلقي هذه الدكتوراه من الجامعة الدوليةللقيادة (International University of Leadership” ، …لطالما كان التعليم شغفي ، وأنا أؤمن بالقوة التغييرية التي يحملها. ويؤكد هذا التتويج التزامي بإلهام العقول الشابة وتنشئة جيل المستقبل منالقادة الذين سيقودون التغيير الإيجابي في مجتمعنا”.

الدكتور أنس لحلو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الجامعة الأمريكية للقيادة صرح قائلا :”يسعدنا أن نمنح هذه الدكتوراه الفخرية للسيد ف. ه. بنزكور ، تقديرا لقيادته الاستثنائية وتأثيره الكبير على التعليم”.

وأضاف : “لقد أدى التزامه برعاية ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار إلى تغيير المشهد التعليمي ، وخلق فرصا لعدد لا يحصى من الأفراد للنجاح والازدهار.”

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