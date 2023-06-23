نجاح شيماء.. رجاء دعوها تلتقط أنفاسها وترسم معالم مستقبلها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

الكل تقاسم معها الفرحة ونشوة الانتصار، من طنجة إلى الكويرة…الكل أحس بفخر الانتماء إلى المدرسة العمومية التي أنجبت رجالا ونساء قدموا الكثير للبلاد والعباد على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا…..الكل حول أنظاره نحو عاصمة الشاوية يقتفي الأثر ويبحث عن الخبر….

هي شيماء التي حولت مدينة سطات إلى قبلة للباحثين عن الخبر وسر التفوق….أصبحت المدينة محجا لمختلف وسائل الاعلام وهي تتسابق لتحقيق ” البوز” والانفراد بالحدث الوطني، حيث إن هاتف الوالد لم يهدأ له بال ولو ثانية….

فهناك من هنأ وصفق والتقط الصور وغادر ولسان حاله يردد ” تبارك الله ما شاء الله”، وهناك من أجرى الحورات، والربورطاجات وأطلق العنان للايفات، وهناك من نظم اللقاءات وقدم التهاني والتبريكات على كؤوس الشاي والحلويات…وبين هذا وذاك، وقفت شيماء منتصبة القامة، تداعب اللغة العربية بأسلوب راق سلسل سلب القلوب ورد الاعتبار للغة الضاد…وقفت في خضم الأحداث المتسارعة شامخة بدون خجل وبلا تردد، تتحدث عن سر نجاحها وحصولها على أول معدل وطني..

نعم وقف الجميع وقفة احترام وتقدير لمجهودات الفتاة الراقية والتلميذة المجدة، فقاسموا وقاسمنا معها نشوة الانتصار والفوز بالرتبة الأولى وطنيا…ورفعت الأكف للمولى عز وجل أن يوفقها في مسيرتها الدراسية لتنال الدرجات العلى وتتحقق أحلامها بالولوج إلى أرقى وأسمى المؤسسات أو الكليات أو المدارس لاستكمال مسيرتها العلمية والدراسية، علما انها تعشق مهنة الطب، وهذا كله، يتطلب منها تركيزا أكبر وفترة استرخاء أطول لإعادة ترتيب الاوراق..لهذا رجاء دعوا الفتاة تلتقط أنفاسها وترسم معالم مستقبلها الجديد…

نعم هي شيماء، التي استطاعت بأسلوبها الخاص، وبرعاية لصيقة من قبل أمها ووالدها الذي بالمناسبة هو رجل تعليم ومتصرف تربوي ومدير مؤسسة تعليمية بمدينة برشيد، ( استطاعت) بجدها ومواظبتها والتزامها وسهرها لليالي أن تخلق الحدث وتملأ مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات عفوية بلغة سليمة وابتسامة عريضة وطموح كبير نحو تحقيق المزيد….

هي شيماء، التي تحولت إلى قصة تروي بكل بيت، وفي كل حديث شارع أومجالس الناس، هي التي أعادت الأمل من جديد في المدرسة العمومية كمشتل لتربية النشء وبناء الأجيال الصاعدة تكوينا وتأطيرا ومعرفة…هي التي أكدت أن مجهوداتها لم تذهب سدى، وأن لكل مجتهد نصيب، وان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لأسرتها ووالديها اللذين ضحيا بالغالي والنفيس في سبيل توفير كافة شروط الدراسة الجيدة.

هي شيماء التي أهدت انتصارها هذا، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، متمنية له الصحة والعافية وطول العمر…

هي شيماء التي حصلت على أعلى معدل على الصعيد الوطني راسمة بذلك لها مسارا مهنيا مشرقا في حياتها، لما لاوهي تعشق مهنة الطب لانعاش القلوب وانقاذ الأرواح….

لك منا كامل التوفيق في مسيرتك، يا من شرفت مدينتك ووطنك وأعدت الاعتبار للمدرسة العمومية….

رجاء…دعوا الفتاة تلتقط أنفاسها لترسم مستقبلها.

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