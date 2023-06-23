ملف الترشح لمونديال 2030 محور لقاء بين بنيعيش ومسؤول إسباني

هبة بريس

شكل الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 محور لقاء، انعقد الخميس في مدريد، بين سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، ورئيس المجلس الأعلى الإسباني للرياضة، فيكتور فرانكوس.

وخلال هذا الاجتماع، أكد فيكتور فرانكوس وكريمة بنيعيش على العلاقات الجيدة بين البلدين وبحثا الجوانب المتعلقة بهذا الترشح المشترك الذي يجمع قارتين.

وأشار المسؤولان، بهذه المناسبة، إلى أن “اتحاد الدول الثلاث يضاعف إمكانات الترشح عشر مرات”.

ولفت الجانبان إلى أن هذا الترشيح سيسمح لأول مرة بتنظيم بطولة كأس العالم للرجال بشكل مشترك في قارتين.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح الملك محمد السادس، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف جلالته أن هذا الترشيح سيجسد، أيضا، أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.

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