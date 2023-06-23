الرباط.. إحالة 8 أشخاص على النيابة العامة بشبهة التزوير والاختلاس
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال أمس الخميس 22 يونيو الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت في وقت سابق عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع اخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد شملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم خمس مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، وذلك للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع اخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.
وتندرج هذه القضية في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.
15 تعليقات
الوطن جد ماسة إلى حملة التطهير ضد الفساد المالي ومحاربته ومكافحته في جميع القطاعات.
بجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة كيفما كانت مهنته المحاسبة المالية قبل كل شيء.
هناك بعض الأشخاص يصرفون ويسرقون ميزانية الدولة والمواطنين هم الضحية لا حسيب ولا رقيب..
أنا لا أصدق أن الأمن الوطني يوجد فيه فساد المالي فمابالك بالمؤسسات العمومية فحدث ولا حرج.
نطالب من السلطات القضائية معاقبة كل من تورط في الفساد المالي والاختلاس والتزوير بكل أنواعه بتشديد أقصى عقوبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
لقد خربتوا البلاد بفسادكم واختلاساتكم بسرقة اموال الشعب التي ليست من حقكم حسبنا الله ونعم الوكيل.
إذا كنا فعلا نريد التغيير والاصلاح في هذا البلد وتسوده العدالة الإجتماعية يجب أن يكون لدينا قضاء نزيه ذو مصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية الاجتماعية.
هناك تلاعبات وبالاخص في الشواهد المدرسية وغيرها من الملفات الإدارية لتغير مسار الملف الى ملف اخر وهذا موجود في بلادنا بكثرة..
جل المسؤولين المغاربة من طنجة إلى لكويرة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذوي النفوذ العالية والطبقات البورجوازية هم من يختلسون أموال الشعب المغربي وتصرف لمصالحهم وهذا هو المغرب ولا تستغرب…
شكرآ لكل من ساهم في محاربة ظاهرة الفساد المالي والاختلاس والتزوير ألف تحية وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي على مجهوداته من أجل حماية أموال الشعب من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي ميزانية الدولة..
الا متا سيضل بعض الناس في غفلتهم هده حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي اعمالهم الدنيئة
حقا لا يوجد في الدنيا انسان بدون أخطاء او ذنب ويغفر له لاكن الا الخيانة والشهادات الزور والتزورير الملفات بشا انواعها لايقبلها المجتمع المتقف دينيا وقانونيا
انضرو من في القضية والله عيب علا انسان دو موستوا يجهد نفسه في عمله ويخربها فيدقيقة مع الشيطان
يجب ان يكون عقاب مع الغرامة لي اصحاب هده الاعمال الغير مشرفه
لابد الرجوع لي محاربت هدا النوع من الخيانة لي هدا الوطن التزوير والرشوة وشهادات الزور والكتير من هده المعاملات في اداراتنا العمومية او الخاصة