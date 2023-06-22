صاحبة أعلى معدل إقليميا بصفرو في الباكالوريا.. التفوق حصيلة تراكم

هبة بريس ع محياوي

“توتر وترقب، فرحة وسعادة أكيد، لكن في معظمها فرحة”، هكذا عاشت هند الرحيوي ليلة الأحد، وهي تتلقى خبر حصولها على أعلى معدل إقليميا بمدينة صفرو في امتحانات الباكالوريا برسم موسم 2022/2023.

هذا و جريا على عادتها مؤسسة الشروق الخاصة بالمديرية الإقليمية بصفرو ، تنتزع الصدارة بأعلى معدل إقليمي 18.86 شعبة العلوم الرياضية (ب) خيار فرنسية للتلميذة : هند الرحيوي

وعلى إثره تم تكريمها بالمؤسسة رفقة وليي أمرها إعترافا بمجهوداتها الجبارة وأخلاقها العالية، إذ عبرت المعنية بالأمر عن طموحها في ولوج إحدى المدارس العليا المعترف بها دوليا وقالت أنني “جد فخورة وسعيدة بهذه النتيجة”، و أضافت: “ما تحقق كان بفضل الله، وهي نتيجة أهديها لوالديّ، وأنا ممتنة لهما بفضل التضحيات التي قاما بها ”.

وتابعت: “أشكر أيضا كل المتدخلين من طاقم تربوي بالمؤسسة ومن كان له الفضل في هذه النتيجة.. أشكر كل من علمني كلمة، ومن درست عندهم خلال هذا الموسم وفي المواسم الماضية الذين تتلمذت على أيديهم؛ فما تحقق اليوم هو نتيجة تراكم لمراحل سابقة”.

ودافعت التلميذة عن هذا الإنجاز الذي حققته وهي المنتسبة إلى المدرسة الخصوصية، بعدما كانت النتائج الأولى في الباكالوريا يحققها تلاميذ منتسبون إلى القطاع العام، قائلة: “المدرسة الخصوصية دائما بخير لم تكن يوما منهزمة، لقد أنجبت أطرا، وليس هناك فرق بينها وبين المدرسة العمومية”.

وزادت قائلة: “يتم تلقين نفس المعارف ونفس المناهج، ولا أرى فارقا بينهما”، مضيفة: “كنا نتعاطى دروسا من طرف أساتذة أجلاء في الخصوصي، وهذا ليس تقليلا من المدرسة العمومية التي بدورها أنجبت أطرا”.

وحول مستقبلها بعد الحصول على هذه النتيجة، أوردت التلميذة هند أن “القدم الأولى وضعت والثانية ما زالت، كنت أرسم لنفسي صورة طبيبة أو مهندسة، وهذا حلم رافقتي منذ الصغر وآمل أن أحققه”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0