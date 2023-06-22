” أمرابط” يقترب من حمل قميص الفريق المدريدي

هبة بريس & رياضة

دخل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم في مفاوضات جادة للتعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي خلال “المركاتو” الصيفي الحالي.

ووفق “ليكيب” الفرنسية، فإن أمرابط وأتلتيكو مدريد في مفاوضات جادة من أجل التفاهم على بنود عرض ينقل اللاعب المغربي للدوري الإسباني في الموسم المقبل.

واكتفت الصحيفة بالتفاصيل المذكورة، مشيرة إلى أن اسم اللاعب اقترن سابقا بالانتقال إلى برشلونة، لكن العرض الجديد لفريق العاصمة قد يكون الأفضل للاعب مستقبلا.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، في تقارير سابقة أن متوسط ميدان “الفيولا” لا يمنح الأولوية للانتقال إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، حيث يفضل انتظار عرض برشلونة لبعض الوقت.

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