4 أسماء مرشحة للتألق مع المنتخب الوطني في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس : رياضة

يستعد المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية دورة باريس 2024.

وسيستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة غينيا يوم السبت القادم بداية من التاسعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ويضم المنتخب الوطني في صفوفه مجموعة من الأسماء المميزة، بينها 4 أسماء ينتظر أن تتألق في هذه البطولة القارية :

1 – عبد الصمد الزلزولي : يعتبر جناح برشلونة الإسباني من الأسماء التي سيسلط عليها الضوء في النهائيات بعدما قدم موسما مميزا مع أوساسونا كمعار، وينتظر منه المغاربة مستوى كبير في هذه البطولة من أجل قيادة أشبال الأطلس للتأهل إلى الألعاب الأولمبية.

2 – بلال الخنوس : ارتفعت أسهم لاعب وسط جينك البلجيكي هذا الموسم بعدما قدم مستويات مميزة، وسيكون بدوره تحت الأضواء، خاصة وأنه قدم مستويات جيدة مع منتخب الكبار، كما أنه يحظى باهتمام أندية أوروبية وازنة.

3 – أمير ريتشاردسون : قدم متوسط ميدان لوهافر الفرنسي موسما مميزا وقد نجح في تحقيق الصعود مع فريقه إلى “الليغ 1″، وينتظر أن تسلط عليه الأضواء بشكل كبير في هذه البطولة خاصة وأنه يعتبر من بين الأسماء التي ينتظرها الناخب الوطني وليد الركراكي في المنتخب الأول.

4 – شادي رياض : يعول المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة على مدافع برشلونة الإسباني في هذه البطولة، بعدما قدم موسما مميزا مع رديف برشلونة، كما لعب بعض الدقائق مع كبار النادي الكاتلاني، وينتظر أن يقود الخط الدفاعي لأشبال الأطلس في هذه البطولة القارية.

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