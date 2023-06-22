الريال يعلن تمديد عقد مدافعه ناتشو

هبة بريس _ رياضة

أعلن ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد عقد مدافعه المخضرم خوسيه إغناسيو فرنانديس إغليسياس “ناتشو” لعام إضافي وتحديدا حتى يونيو 2024.

ودافع ناتشو عن ريال مدريد خلال 22 عاما، منذ انضمامه إلى فريق أكاديمية النادي ما دون 11 عاما في 2001.

وخاض ناتشو (33 عاما) 319 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد، وفاز بـ 23 لقبا، أبرزها دوري الأبطال خمس مرات، و”الليغا” المحلية 3 مرات.

كما ارتدى قميص منتخب “لا روخا” خلال 24 مباراة دولية، وتوج أخيرا بطلا للنسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2023.

وبات ناتشو ثاني لاعب يمدد عقده مع ريال مدريد بعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس (2024)

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