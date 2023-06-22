الريال يعلن تمديد عقد مدافعه ناتشو

2023-06-22 / 21:11
0
هبة بريس _ رياضة

أعلن ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد عقد مدافعه المخضرم خوسيه إغناسيو فرنانديس إغليسياس “ناتشو” لعام إضافي وتحديدا حتى يونيو 2024.

ودافع ناتشو عن ريال مدريد خلال 22 عاما، منذ انضمامه إلى فريق أكاديمية النادي ما دون 11 عاما في 2001.

وخاض ناتشو (33 عاما) 319 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد، وفاز بـ 23 لقبا، أبرزها دوري الأبطال خمس مرات، و”الليغا” المحلية 3 مرات.

كما ارتدى قميص منتخب “لا روخا” خلال 24 مباراة دولية، وتوج أخيرا بطلا للنسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2023.

وبات ناتشو ثاني لاعب يمدد عقده مع ريال مدريد بعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس (2024)

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” أمرابط” يقترب من حمل قميص الفريق المدريدي

” أمرابط” يقترب من حمل قميص الفريق المدريدي

2023-06-22 / 21:52
Photo of 4 أسماء مرشحة للتألق مع المنتخب الوطني في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

4 أسماء مرشحة للتألق مع المنتخب الوطني في كأس…

2023-06-22 / 21:45
Photo of زياش يستعد لإجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي

زياش يستعد لإجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي

2023-06-22 / 18:00
Photo of رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه “ناتشو”

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه “ناتشو”

2023-06-22 / 15:18
Photo of لبؤات الأطلس يشرعن في الاستعداد للمونديال بتجمع تدريبي في النمسا

لبؤات الأطلس يشرعن في الاستعداد للمونديال بتجمع تدريبي في…

2023-06-22 / 11:16
Photo of الريال يمدد عقد الألماني كروس حتى 2024

الريال يمدد عقد الألماني كروس حتى 2024

2023-06-21 / 21:48
Photo of الطالبي : اتحاد طنجة ليس قنطرة وكل مايروج محسوب على أصحابه

الطالبي : اتحاد طنجة ليس قنطرة وكل مايروج محسوب…

2023-06-21 / 20:15
Photo of 6 معلومات عن هاشم دومينغو الوافد الجديد على الرجاء الرياضي

6 معلومات عن هاشم دومينغو الوافد الجديد على الرجاء…

2023-06-21 / 19:38
Photo of تقارير: برشلونة ينجح في اختطاف نجم السيتي غوندوغان

تقارير: برشلونة ينجح في اختطاف نجم السيتي غوندوغان

2023-06-21 / 19:28
Photo of “ريال مدريد” يتمسك بنجمه توني كروس ويجدد عقده

“ريال مدريد” يتمسك بنجمه توني كروس ويجدد عقده

2023-06-21 / 19:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق