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“الأمم المتحدة” تدرج روسيا في “قائمة العار”

2023-06-22 / 19:43
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هبة بريس _ وكالات

أٌدرجت القوات المسلحة الروسية والمجموعات المسلحة “التابعة لها” ضمن “قائمة العار” للأمم المتحدة المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاع بسبب سلوكهما في أوكرانيا، بحسب نسخة من التقرير السنوي للأمين العام أطلعت عليه وكالة فرانس برس، الخميس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في هذا التقرير الذي يستعرض عام 2022 ويُنشر الأسبوع المقبل “لقد صدمت بشكل خاص من العدد المرتفع للهجمات التي استهدفت المدارس والمستشفيات والموظفين المحميين ومن العدد الكبير لمصرع وتشويه الأطفال المنسوب إلى القوات الروسية والمجموعات المسلحة التابعة لها”.

وأضاف “إنني مصدوم من العدد الكبير للانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال في أوكرانيا بعد غزو روسيا الاتحادية لأوكرانيا”.

وأشار التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن، الخميس، إلى أن الأمم المتحدة أكدت مقتل 477 طفلاً في أوكرانيا عام 2022، بينهم 136 حالة وفاة منسوبة إلى القوات الروسية والمجموعات التابعة لها، مقابل 80 إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تشويه 909 أطفال، نُسبت 518 حالة منها إلى القوات الروسية والمجموعات التابعة لها و 175 إلى القوات الأوكرانية.

ولم تُدرج القوات المسلحة الأوكرانية في ملحق “قائمة العار” الذي يحدد المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن التقرير حذر أوكرانيا “بسبب عدد الأطفال الذين قتلوا وتشوهوا والهجمات على المدارس و المستشفيات”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة “سأولي اهتماما خاصا لهذا الوضع في تقريري القادم”.

ولم يتم إضافة إسرائيل إلى “قائمة العار” على الرغم من طلبات منظمات حقوق الإنسان المتكررة.

وقال غوتيريش “ألاحظ انخفاضا كبيرا في عدد الأطفال الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، في الغارات الجوية، مقارنة بتقريري السابق” معربا مع ذلك عن “القلق البالغ بشأن عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا على أيدي القوات الإسرائيلية”.

وقتل 42 طفلا في 2022 على أيدي القوات الإسرائيلية مقابل 78 في 2021، بحسب التقرير.

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