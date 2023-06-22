أكادير : إعتقال “مراسل جريدة رياضية” وبحوزته 30 كلغ من الحشيش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لسرية الدرك بأكادير ، من توقيف شخص أربعيني بمدخل منطقة أمسكرود على الطريق السيار أكادير – مراكش، وبحوزته حوالي 30 كلغ من مخدر الحشيش.

وقالت مصادر الجريدة، أن الموقوف ” ر.ب” يتحدر من مدينة تطوان شمال المغرب، ويشتغل مراسل جريدة متخصصة في الرياضة، ويقيم بمدينة الدار البيضاء. كما ينتمي لجمعية المراسلين الرياضيين بالمغرب.

وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجين، تشتغل في سد قضائي بالطريق السيار أمسكرود، قبل يومين، قبل أن تحوم شكوك حول سائق سيارة خفيف، ” المراسل” ومطالبته بمد وثائق السيارة، قبل خضوعها لتفتيش والعثور على كمية من المخدرات، مخبأة بعناية،و حجز معدات التصوير وبطاقة الإعتماد الخاصة بإحدى الجرائد المتخصصة في الرياضة بالإضافة إلى شارة خاصة بالصحافة.

وقد تم نقل السيارة نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بـأكادير قصد إخضاعها للخبرة التقنية، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

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