المغرب يشتري من إسرائيل طائرة مسيرة انتحارية
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، أنها حصلت على طائرة مسيرة انتحارية متطورة من إنتاج شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية، يمكنها إصابة هدفها بصورة دقيقة.
وقال الجيش المغربي في بيان، إن سلاح المشاة والمدفعية سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.
وأوضح الجيش أنه حصل على عدد من الدرونات الانتحارية من نوع “SPY-X” من شركة “BLUEBIRD”.
وأوضح أن “الدرون الانتحاري الجديد سيمنح سلاح المشاة قدرات نوعية تجعلها أفضل فرق قتالية بالقارة، وحركية سريعة في مختلف الظروف باختلاف التضاريس والجغرافيا”.
كما أشار إلى أن الطائرة الجديدة يبلغ مداها 50 كلم بهامش خطأ لا يتعدى مترا وحدا.
وفي السياق، ذكر موقع “I24″، نقلا عن بيان لشركة “بلو بيرد”، أن “SpyX” هي طائرة مسيرة كهربائية صغيرة، وهي مخصصة لمهمات الرصد والهجوم، من أجل السماح للفرق التكتيكية بتحديد الأهداف على نطاقات يصل مداها حتى 50 كيلومترا
10 تعليقات
تحية تقدير واحترام للقوات المسلحة الملكية المغربية..
اللهم احفظ حماة الوطن داخل وخارج المغرب ..
هذه الدرونات ستطور قدرات الدفاعية للجيش المغربي في أرضية القتال..
من تعدى حدوده انتهى وجوده. تحية للقوات المسلحة الملكية المغربية على روح القتالية ..
نتمنى ان ينتهى وجود عصابة وشرذمة البوليساريو من المنطقة المتنازع عليها..
مزيدا من التقدم والاجتهاد للعلاقات الأخوية المغربية الإسرائيلية..
العلاقات المغربية الإسرائيلية بدأت تعطي نتائجها وأكلها ..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية المغربية..
على إسرائيل مد المغرب مزيدا من الدرونات المتطورة ذات تكنولوجيا عالية..
المغرب يطور قدراته العسكرية وسيصبح البلد المصنع للأسلحة في شمال إفريقيا..