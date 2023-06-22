المغرب يشتري من إسرائيل طائرة مسيرة انتحارية

2023-06-22 / 19:26
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، أنها حصلت على طائرة مسيرة انتحارية متطورة من إنتاج شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية، يمكنها إصابة هدفها بصورة دقيقة.

وقال الجيش المغربي في بيان، إن سلاح المشاة والمدفعية سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.
وأوضح الجيش أنه حصل على عدد من الدرونات الانتحارية من نوع “SPY-X” من شركة “BLUEBIRD”.

وأوضح أن “الدرون الانتحاري الجديد سيمنح سلاح المشاة قدرات نوعية تجعلها أفضل فرق قتالية بالقارة، وحركية سريعة في مختلف الظروف باختلاف التضاريس والجغرافيا”.

كما أشار إلى أن الطائرة الجديدة يبلغ مداها 50 كلم بهامش خطأ لا يتعدى مترا وحدا.

وفي السياق، ذكر موقع “I24″، نقلا عن بيان لشركة “بلو بيرد”، أن “SpyX” هي طائرة مسيرة كهربائية صغيرة، وهي مخصصة لمهمات الرصد والهجوم، من أجل السماح للفرق التكتيكية بتحديد الأهداف على نطاقات يصل مداها حتى 50 كيلومترا

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‫10 تعليقات

  4. من تعدى حدوده انتهى وجوده. تحية للقوات المسلحة الملكية المغربية على روح القتالية ..

  8. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية المغربية..

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