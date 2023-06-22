استئنافية فاس ترفع عقوبة السجن في حق البرلماني الفايق ومن معه
هبة بريس _ الرباط
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق النائب البرلماني رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية مافيا العقار بأولاد الطيب.
كما قضت استئنافية فاس برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
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ما فعله رشيد الفائق بجماعة اولاد الحاج بفاس من خروقات في التعمير وتفويت أراضي يستحق الإعدام..
الحمد لله على نزاهة القضاء الذي أخذ مجراه في حق رشيد الفايق ومن معه..
رحم الله من قال ان السياسة وسخ لو ان تسير المدينة من طرف شخص ناضج وحكيم وفقيه لكانت بمثابة جنيف سويسرا..
رشيد الفائق وعصابته شردوا عائلات وأخذوا من أراضيهم بالباطل والتزوير .وكان عقابه 8 سنوات سجنا نافذا..
الجماعة الحضرية لاولاد الطيب تطالب بمصادرة أموال رشيد الفايق..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.رشيد الفايق ارتكب فضائح بالجملة..
نتمنى من القضاء تجميد كل الخروقات التي ارتكبها الفاسد الأكبر رشيد الفايق واخيه وكل عصابته..
شكرا للقضاء على هذه الأحكام ونتمنى ان تذهب النقض ويبث فيها وان يصدر بدوره زيادة في الاحكام ..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة مع كل المنتخبين والبرلمانيين والنواب والوزراء السابقين..
هذه الحكام ستكون بمثابة عبرة لآخرين الذين يفسدون في المال العام..