استئنافية فاس ترفع عقوبة السجن في حق البرلماني الفايق ومن معه

2023-06-22 / 19:10
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هبة بريس _ الرباط

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق النائب البرلماني رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية مافيا العقار بأولاد الطيب.

كما قضت استئنافية فاس برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.

وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.

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