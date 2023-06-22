زياش يستعد لإجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي
هبة بريس : رياضة
يستعد الدولي المغربي حكيم زياش لاجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي تمهيدا للانضمام إليه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي.
ووفقا للإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو فإن تشيلسي وافق بالفعل على رحيل كل من حكيم زياش وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي إلى الدوري السعودي.
ويضيف نفس المصدر أن زياش وثنائي تشيلسي سيجتازون الفحص الطبي في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل إتمام إجراءات انتقالهم إلى فرقهم الجديدة.
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10 تعليقات
بالتوفيق للأسد زياش ..
نتمنى له مسيرة موفقة مع النصر السعودي..
حكيم زياش كانت عنده فرص للتعاقد مع أندية إنجليزية او فرنسية او اسبانية..
حكيم زياش له مؤهلات كبيرة وعالية تعطيه كل الفرص للتعاقد مع أندية كبرى..
نتمنى له التألق والابداع…
موفق ان شاء الله تعالى يا أسد الأطلس..
حكيم زياش من اللاعبيين الذين تعرضوا لمضايقات مع نادي تشيلسي الانجليزي..
حظ موفق مع نادي النصر السعودي..
اللهم احفظه .وان يكون متالقا كما عهدناه..
اللهم يسر ..