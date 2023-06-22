زياش يستعد لإجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي

2023-06-22 / 18:00
0

هبة بريس : رياضة

يستعد الدولي المغربي حكيم زياش لاجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي تمهيدا للانضمام إليه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا للإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو فإن تشيلسي وافق بالفعل على رحيل كل من حكيم زياش وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي إلى الدوري السعودي.

ويضيف نفس المصدر أن زياش وثنائي تشيلسي سيجتازون الفحص الطبي في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل إتمام إجراءات انتقالهم إلى فرقهم الجديدة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه “ناتشو”

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه “ناتشو”

2023-06-22 / 15:18
Photo of لبؤات الأطلس يشرعن في الاستعداد للمونديال بتجمع تدريبي في النمسا

لبؤات الأطلس يشرعن في الاستعداد للمونديال بتجمع تدريبي في…

2023-06-22 / 11:16
Photo of الريال يمدد عقد الألماني كروس حتى 2024

الريال يمدد عقد الألماني كروس حتى 2024

2023-06-21 / 21:48
Photo of الطالبي : اتحاد طنجة ليس قنطرة وكل مايروج محسوب على أصحابه

الطالبي : اتحاد طنجة ليس قنطرة وكل مايروج محسوب…

2023-06-21 / 20:15
Photo of 6 معلومات عن هاشم دومينغو الوافد الجديد على الرجاء الرياضي

6 معلومات عن هاشم دومينغو الوافد الجديد على الرجاء…

2023-06-21 / 19:38
Photo of تقارير: برشلونة ينجح في اختطاف نجم السيتي غوندوغان

تقارير: برشلونة ينجح في اختطاف نجم السيتي غوندوغان

2023-06-21 / 19:28
Photo of “ريال مدريد” يتمسك بنجمه توني كروس ويجدد عقده

“ريال مدريد” يتمسك بنجمه توني كروس ويجدد عقده

2023-06-21 / 19:00
Photo of أبرزها من إنجلترا.. العروض تنهال على أبوخلال بعد تألقه مع تولوز

أبرزها من إنجلترا.. العروض تنهال على أبوخلال بعد تألقه…

2023-06-21 / 18:51
Photo of البطولة الاحترافية .. موعد وبرنامج الجولة الأخيرة والحاسمة

البطولة الاحترافية .. موعد وبرنامج الجولة الأخيرة والحاسمة

2023-06-21 / 18:48
Photo of الاتحاد الأوروبي يعاقب مورينيو بعد واقعة “شتم الحكم”

الاتحاد الأوروبي يعاقب مورينيو بعد واقعة “شتم الحكم”

2023-06-21 / 18:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق