زياش يستعد لإجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي

هبة بريس : رياضة

يستعد الدولي المغربي حكيم زياش لاجتياز الفحص الطبي مع النصر السعودي تمهيدا للانضمام إليه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا للإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو فإن تشيلسي وافق بالفعل على رحيل كل من حكيم زياش وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي إلى الدوري السعودي.

ويضيف نفس المصدر أن زياش وثنائي تشيلسي سيجتازون الفحص الطبي في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل إتمام إجراءات انتقالهم إلى فرقهم الجديدة.

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