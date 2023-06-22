آيت الطالب يدعو إلى ضمان أمن المعلومات الصحية للمرضى

2023-06-22 / 17:05
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هبة بريس

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الخميس بالرباط، إلى ضمان أمن وخصوصية المعلومات الخاصة بالمرضى في المنظومة الوطنية للمعلومات الصحية.

وقال آيت الطالب، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول موضوع “أمن نُظم المعلومات الصحية”، إنه “وعيا بأن المعلومات الصحية للمرضى تعتبر معطيات حساسة وثمينة تجذب انتباه مجرمي الإنترنت، فإنه يتعين علينا التحلي باليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية هذه المعطيات من المخاطر السيبرانية”.

وأبرز أن المنظومة الصحية الجديدة، التي تشمل جميع المؤسسات الصحية للمملكة، ستمكن من تحسين جودة العلاج والخدمات، مضيفا أنه بفضل المعرف الوحيد المخصص لكل مريض، فإن هذا النظام سيضمن أيضا موثوقية المعطيات المتعلقة بالتكفل الطبي بهم.

وقال إن الأطباء سيكون بإمكانهم الولوج في الزمن الحقيقي إلى الملف الطبي الإلكتروني لكل مريض، وبالتالي ضمان إمكانية التتبع والمراقبة الآمنة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن التحول الرقمي للمنظومة الصحية الوطنية يعد ضروريا لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسهلة الولوج وفعالة لجميع المواطنين.

وأبرز الوزير أنه “من هذا المنطلق، تعاوننا مع المديرية العامة للأمن الوطني للتحقق من هوية المرضى وتجنب أي استخدام غير قانوني لمعلوماتهم الطبية”، مشددا على أهمية اتخاذ تدابير لتعزيز أمن المنظومة الوطنية للمعلومة الصحية وحماية المعطيات الصحية للمرضى، من خلال بلورة سياسة وطنية لأمن نظم المعلومات الصحية، وإحداث هيئات كفيلة بالسهر على ذلك.

وأضاف أن هذه الندوة تجد أهميتها بالخصوص في انعقادها في سياق الإصلاح الكبير الذي تعرفه المنظومة الوطنية للصحية، والذي انطلق تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، موضحا أن هذا الإصلاح يجعل المريض والمواطن في صلب اهتمامه ويروم تحسين جودة الخدمات الصحية والاستشفائية المقدمة للمواطنين.

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