عزيز أخنوش

أخنوش يهنئ الملك والمغاربة بمناسبة عيد الأضحى

2023-06-22 / 15:57
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هبة بريس

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة، ولكافة الشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على جميع المغاربة والأمة الإسلامية بالصحة والسلامة وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار.

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‫3 تعليقات

  3. كمغربي لا أقبل تهنأتك….المغربي باغي حقو فالصحة و التعليم و الشغل و السكن …أما التهنئة أرسلها لحاشيتك…

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