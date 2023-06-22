كانت محملة بأموال ووثائق.. احتراق سيارة لنقل الأموال بوجدة

2023-06-22 / 15:41
هبة بريس - وجدة

شب حريق صباح اليوم الخميس 22 يونيو الجاري، بسيارة لنقل الأموال بمرأب أحد الفضاءات التجارية الكبرى المتواجدة بالقرب من الحي الصناعي بوجدة.

وحسب مصدر مطلع، فالحريق أتى على السيارة بأكملها دون تسجيل إصابات في صفوف السائق حيث كانت محملة بالوثائق البنكية والأموال في صدد توزيعها على الابناك التي تتعامل معها الشركة المعنية التي تنقل المستندات والسيولة المالية، ومن المرجح ان تكون احد الأسباب هو التماس الكهربائي بالمحرك.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الشرطة والوقاية المدنية التي اخمدت النيران المشتعلة، وفتح تحقيق للكشف عن الحيثيات والملابسات.

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