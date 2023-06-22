رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه “ناتشو”

2023-06-22 / 15:18
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هبة بريس - وكالات

مدّد ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس عقد مدافعه المخضرم خوسيه إغناسيو فرنانديس إغليسياس “ناتشو” لعام إضافي وتحديداً حتى يونيو 2024، حسب ما أفاد النادي الملكي.

ودافع ناتشو عن ريال خلال 22 عاماً، منذ انضمامه إلى فريق أكاديمية النادي ما دون 11 عاماً في 2001.

وخاض ناتشو (33 عاماً) 319 مباراة مع الفريق الأول لريال، وفاز بـ23 لقباً، أبرزها دوري الأبطال 5 مرات، و”الليغا” المحلية 3 مرات.

كما ارتدى قميص منتخب “لا روخا” خلال 24 مباراة دولية، وتوج أخيراً بطلاً للنسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2023.

وبات ناتشو ثاني لاعب يمدد عقده مع ريال بعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس (2024).

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