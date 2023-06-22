السعودية: أعداد الحجاج عادت لمستويات ما قبل كورونا

2023-06-22 / 15:04
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وشدد الوزير السعودي، على ألا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأضاف أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، وذلك مع انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

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‫6 تعليقات

  3. كل عام تمر اجواء الحج في اعلا مستوا من التقدم والنجاح في خدماتها لي حجاجنا الكرام نتمنا من الله ان يعينهم علا هذه الخدمات ولهم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام المتبادل

  4. اللهم زيد وبارك في امت محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله في هذه الايام من زوار بيتك الحرام واعن اللهم الساهرين عليه

  5. نتمنا من الله عز وجل أن يعينكم علا صهركم وخدماتكم التي تسهرون عليها لي تقديمها لي حجاجنا وان تمر هده الايام المقبلة علا وقوف عرفات انشاالله بكل خير وسلام وان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال

  6. الشكر والتقدير والاحترام لي الساهرين علا حجاجنا في بته الكريم وكل عام وانتم بالف خير انشاالله وتقبل الله طاعتكم لله

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