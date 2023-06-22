السعودية: أعداد الحجاج عادت لمستويات ما قبل كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وشدد الوزير السعودي، على ألا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأضاف أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، وذلك مع انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

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