FILE PHOTO: A French police officer stands near the Opera Bastille where a suspect in a stabbing attack near the former offices of the magazine Charlie Hebdo was arrested in Paris, France September 25, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

ارتفاع عدد المصابين بـ”انفجار الغاز” في باريس إلى 50 شخصا

2023-06-22 / 14:49
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين في انفجار مبنى في الدائرة الخامسة في باريس ارتفع إلى 50 شخصا.

وأضافت التقارير أن من بين المصابين 6 في حالة طارئة، وأوردت صحيفة “لوفيغارو” نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إن نحو 50 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في الدائرة الخامسة بباريس، وكان التقييم السابق للضحايا يشير إلى وجود أكثر من 30 مصابا جراء الانفجار.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس بأنه تم العثور على شخص تحت الأنقاض، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يستمر البحث عن شخص آخر.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية أن تسرب غاز هو السبب وراء الانفجار.

وأفاد شهود عيان بأن سحب أدخنة سوداء تصاعدت نتيجة حريق نشب جراء الانفجار، فيما انبعثت رائحة غاز طبيعي في المنطقة المجاورة.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الانفجار والسبب الذي أدى إلى وقوعه.

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‫6 تعليقات

  2. ان كان من ما قدره الله علا عبده اللهم لك الحمد والشكر على حكمه وان كان مفتعلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

  4. ياربي السلامة الا الحريق او انفجار اللهم نجنا من كل شر يتربس بنا وبي كل ماخلقته تحت عرشك

  5. قل لن يسيبنا الا ماكتبه الله لنا نسال الله حسن الخاتمة والشفاء لي كل من اصيبو في هدا الانفجار

  6. نتمنا لهم الشفاء العاجل وان ينقدون من بقي منهم في اسرع وقت ممكن وان يعثرو عليهم احياء انشاالله

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