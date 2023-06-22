عروض معززة وأسعار تفضيلية.. الـONCF يطرح برنامجا خاصا بالفترة الصيفية

هبة بريس

يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية مثل كل سنة لاستقبال ملايين المسافرين على متن قطاراته بمناسبة فترة العطلة الصيفية.

ويتعبأ المكتب لجعل السفر عبر القطار في متناول الجميع، ويندرج البرنامج الخاص بصيف 2023 في إطار متابعة جهود المكتب لمواكبة عودة حركية التنقل وتمكين الزبناء سواء منهم المحليين أو الأجانب أو مغاربة العالم من الاستمتاع بعطلتهم بالمغرب.

وحسب بلاغ للمكتب، فيشمل برنامج العرض الصيفي، برمجة 233 قطار في اليوم مع زيادة في الوجهات الأكثر طلبا والتي تتمثل في برمجة 30 قطارا فائق السرعة (البراق) يوميا على مدار الساعة لربط مدينة طنجة بالقنيطرة والدار البيضاء طول اليوم، من الساعة 6 صباحا إلى 9 مساء (باستثناء الساعة الواحدة بعد الزوال)، وإلى غاية الساعة 10 مساء أيام الأحد وفي فترات الذروة، كما تربط قطارات البراق مدينة طنجة بمكناس وفاس عبر المراسلة.

وبالنسبة لقطارات “الأطلس”، فسيتم تعزيز الربط بين المدن عبر أكثر من 70 قطارا يوميا لربط وسط المغرب بمختلف مدن شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك 30 قطارا من قطارات الأطلس تربط يوميا مراكش بالدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس وفق جداول زمنية مناسبة.

كما سيتم، تعزيز العرض بشكل أكبر إلى فاس ووجدة وطنجة، بالإضافة إلى قطارات خاصة للرحلات الليلية على مسافات طويلة تربط الدار البيضاء بالناظور ووجدة والتي تتوفر على مقصورات مهيأة على شكل غرف فندقية توفر راحة مثلى.

كما سيتم تعزيز محور قطار محمد الخامس الدولي بـ38 قطارا من وإلى الدار البيضاء؛ أي قطار واحد كل ساعة وذلك من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 11 مساء، بالإضافة إلى العرض الذي سيستمر على محاور الدار البيضاء-الرباط، والقنيطرة، والدار البيضاء-سطات، والدار البيضاء-الجديدة فيما يتعلق ب”قطارات القرب”.

وقرر المكتب تعزيز هذا البرنامج خلال فترة عيد الأضحى وذلك من يوم الجمعة 23 يونيو إلى غاية 02 يوليوز لتصل إلى 240 قطارا يوميا.

وأشار المكتب في البلاغ ذاته إلى إطلاق بطاقة سياحية متعددة الرحلات بسعر 50 درهما ستوفر تخفيضا بنسبة 30 بالمائة على 10 رحلات إلى جميع الوجهات.

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