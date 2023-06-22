مجلس البيضاء يتحرك لإدماج شباب المدينة في مشاريع أوراش

2023-06-22 / 16:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تنزيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 05/2023 بشأن تنزيل النسخة الثانية لبرنامج أوراش، عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة اجتماعا بقاعة الاجتماع الكبرى بالمقر الإداري لولاية جهة الدار البيضاء- سطات وعمالة الدار البيضاء.

هذا الاجتماع الذي ترأسه كريم الكلايبي، رئيس اللجنة، خصص للدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة بعمالة الدار البيضاء (المرحلة الثانية)، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومجلس عمالة الدار البيضاء.

و خلال هذا الاجتماع، تمت الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية الشراكة السالفة الذكر و كذلك الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ومجلس عمالة
الدار البيضاء، من أجل إعادة بناء مركب متعدد الخدمات لفائدة الأمهات والأطفال في وضعية صعبة
بتراب عمالة الدار البيضاء.

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