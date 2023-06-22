لجان المراقبة تحجز 419 رأسا من الأغنام والماعز بالضيعات و الأسواق

2023-06-22 / 14:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب عيد الأضحى ، رفعت اللجان الإقليمية لمراقبة الأسواق من وتيرة عملها في عدد من مناطق المملكة حيث قامت بجولات ميدانية في الضيعات و الأسواق التي تعرض فيها أضاحي العيد.

و في هذا الصدد، أوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن عمليات المراقبة، التي تم إنجازها في إطار اللجان المختلطة، أسفرت عن حجز 419 رأساً من الأغنام والماعز بالضيعات.

كما أسفرت ذات العمليات عن إتلاف 259 طن من مخلفات الدواجن، و100 لتر و900 قرص و192 كيسا من الأدوية البيطرية غير المرخصة، كما قامت مصالح “أونسا” بمنح 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.

ونتج عن هذه العمليات تحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ضمنها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن لتسمين القطيع و9 حالات تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة.

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‫5 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم هؤلاء الناس لااحساس لهم ولاضمير لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

  2. لاب ان يعاقبو علا افعالهم هذه مادامت دمائرهم مدفونة ولا احساس لديهم في ما اقدمو عليه

  3. بعض الناس تريد ان تربح وتسعد لي السماء في دقيقة والحمدلله هاهم سيدخلونها السجن انشاالله في دقيقة

  4. لم يكتفون بالاسعار المورتفعة وزادوها الغش في اكلها ودوائها حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الى يوم الدين

  5. لابد من معاقبتهم علا اعمالهم الرخيصة في حق هده الماشية وفي حق هدا المواطن الدي لاحول ولاقوة له الا بالله

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