ترؤس بايتاس للوفد الرسمي للحجاج يلغي ندوة المجلس الحكومي

هبة بريس - الرباط

للأسبوع الثاني على التوالي، ألغيت ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وعلمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن ندوة بايتاس التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، ألغيت بسبب ترؤسه للوفد الرسمي للحجاج المغاربة.

هذا غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، صباح اليوم الخميس، مطار الرباط-سلا، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1444 هـ.

وكان في وداع الوفد الرسمي، الذي يترأسه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

ويضم الوفد الرسمي كلا من معاذ الجامعي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة، ومحمد بنعليلو، المستشار بمحكمة النقض، وسيط المملكة، وفؤاد يزوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعقيد محمد الفلاح، قائد المؤسسة المركزية لعتاد الهندسة.

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