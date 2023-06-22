هل ارتبط زهير البهاوي بهند زيادي في السر؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر يفيد ارتباط الفنان المغربي زهير البهاوي و زميلته هند زيادي.

وفي هذا الصدد، نفت مصادر جريدة هبة بريس وجود علاقة حب بين زهير البهاوي و هند زيادي، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية تجمع الثنائي.

و أضافت المصادر ذاتها أن استقرار هند زيادي بمدينة تطوان و تعاملها مع زهير البهاوي في أغانيها، جعل العديد من الأشخاص يعتقدون أن علاقة حب تجمعهما.

وتعليقا على الصورة المثيرة للجدل التي قاما بنشرها عبر صفحاتهما بموقع انستقرام، أكدت المصادر عينها أنها لا تعود لهما مرجحة أن تكون طريقة لإثارة البوز.

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