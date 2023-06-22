بسبب إنقاذ الحوامل وصغارهن.. أطباء وممرضون بسطات يحتجون “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

شلت الأطر الطبية العاملة بقسم طب قطاع الأم والطفل بمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات خدماتها في وقفة احتجاجية نظمها المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب صباح اليوم الخميس، للتنديد بقرار مدير مستشفى الحسن الثاني الذي أدى حسب وصفهم إلى افراغ وحدة مراقبة المخاض والذي من شأنه تعريض حياة النساء الحوامل وأجنتهن للخطر، محذرين من زج قطاع طب الأم والطفل في مخططات انتقامية بإيعاز من أطراف تريد تبخيس الدور والخدمات التي تقدمها الأطر العاملة به، لاسيما وأن هذا القطاع تستفيد منه شريحة واسعة من الأسر..

واعتبر المحتجون الذين رددوا شعارات نارية في وجه مدير المستشفى، ( اعتبروا) القرار الأخير ، ضربا للتوجيهات الرسمية للوزارة الوصية ومجهوداتها وتوصياتها المعلنة في مخطط الصحة 2025 بخصوص خفض نسبة الوفيات لدى الأمهات والمواليد، مطالبين المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسطات وكذا المدير الجهوي بالتدخل العاجل لوقف هذا الاحتقان.

وقد طالب المحتجون الذين تجمهروا بالمدخل الرئيسي للمستشفى، بضرورة إيفاد لجنة تقصي للوقوف على جسامة الاختلالات الواقعة في تدبير القطاع اقليميا، منوهين بالدور الإيجابي الذي تلعبه كافة مكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية للدفاع عن كرامة المواطنين بإقليم سطات وضمان حقهم في الولوج إلى الخدمات الصحية، داعين كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي للتصدي لكل ما من شأنه المس بكرامة أطر قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم.

ومن جهتها، وللمزيد من المعطيات حول الموضوع، انتقلت هبة بريس إلى مكتب مدير المستشفى لأخذ رأيه، إلا أنها لم تجده وتركت رسالة شفهية لكاتبته….

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