عن طريق الخطأ.. طفل أمريكي يقت.ل والدته الحامل برصاصة
أفادت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية، بأن طفلًا يبلغ عامين قتل ،عن طريق الخطأ، والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزّن في مكان آمن.
ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي، وطلبت لورا إيلغ (31 عامًا)، المساعدة قائلة إنها أصيبت في منزلها برصاصة أطلقها ابنها، على ما قال مفوض الشرطة، ديفيد سميث لوسائل إعلام محلية.
وفارقت الشابة الحياة في المستشفى دون التمكّن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها.
وعندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، أوضحت أن ابنها تمكَّن من دخول غرفة النوم الرئيسة التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.
كما عثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملليمترات على منضدة بجانب السرير مع سلاحين ناريين آخرين محشوَّين.
وأفاد زوج الضحية، الذي كان خارج المنزل خلال الحادثة، للشرطة بأن الأسلحة عائدة إليه، بحسب وسائل إعلام محلية.
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
سبحان الله
انتبهوا الأمر خطير
الله اعلم ولاكن كل شيء جائز والتحقيق هو الدي يثبت مافي القضية من صحة الموضوع
هل يعقل ان يكون مكان الصلاح مرخص او غير مرخص عرضة للايدي يجب علاصاحب السلاح بالمعاقبة عليه
هدا الطفل لاذنب له في هده الجريمة بالتاكيد ولاكن المعاقب علا هده الجريمة هو صاحب الصلاح والدي هو مالكه لانه لايعقل ان يوضع الصلاح في مكان غير آمن
للاسف جريمة قتل وفي نفس الوقت ابن حرم من امه بسبب والديه لانهما هما السبب في ضياع هدا الطفل من امه ومن ابيه لان الاب مسؤول عن السلاح من الدرجة الاولا ولابد من عقوبته
تهور كبير جدا هناك اشياء لايجب الاستهانة بها لانه هناك قانون يعاقب عليها بالتاكيد هدا الصلاح قبل ان يعطا اويرخص لي صاحبه تعطا معه شروط يجب تطبيقها ومنها وضعه في مكان آمن
لايسوعبها العقل فعلا اللهم نجنا من موة الغفلة يارب واعطنا حسن الخاتمة
طفل عمره عامين كيف له ان يحمل مسدس من عيار 9ملم ويطلق منه النار. هناك تناقض في الأقوال او خطأ في الخبر.