عن طريق الخطأ.. طفل أمريكي يقت.ل والدته الحامل برصاصة

هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية، بأن طفلًا يبلغ عامين قتل ،عن طريق الخطأ، والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزّن في مكان آمن.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي، وطلبت لورا إيلغ (31 عامًا)، المساعدة قائلة إنها أصيبت في منزلها برصاصة أطلقها ابنها، على ما قال مفوض الشرطة، ديفيد سميث لوسائل إعلام محلية.

وفارقت الشابة الحياة في المستشفى دون التمكّن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها.

وعندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، أوضحت أن ابنها تمكَّن من دخول غرفة النوم الرئيسة التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.

كما عثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملليمترات على منضدة بجانب السرير مع سلاحين ناريين آخرين محشوَّين.

وأفاد زوج الضحية، الذي كان خارج المنزل خلال الحادثة، للشرطة بأن الأسلحة عائدة إليه، بحسب وسائل إعلام محلية.

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