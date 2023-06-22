عن طريق الخطأ.. طفل أمريكي يقت.ل والدته الحامل برصاصة

2023-06-22 / 12:19
0
هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية، بأن طفلًا يبلغ عامين قتل ،عن طريق الخطأ، والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزّن في مكان آمن.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي، وطلبت لورا إيلغ (31 عامًا)، المساعدة قائلة إنها أصيبت في منزلها برصاصة أطلقها ابنها، على ما قال مفوض الشرطة، ديفيد سميث لوسائل إعلام محلية.

وفارقت الشابة الحياة في المستشفى دون التمكّن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها.

وعندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، أوضحت أن ابنها تمكَّن من دخول غرفة النوم الرئيسة التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.

كما عثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملليمترات على منضدة بجانب السرير مع سلاحين ناريين آخرين محشوَّين.

وأفاد زوج الضحية، الذي كان خارج المنزل خلال الحادثة، للشرطة بأن الأسلحة عائدة إليه، بحسب وسائل إعلام محلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اصابات جراء انفجار وحريق بمبنى في باريس

اصابات جراء انفجار وحريق بمبنى في باريس

2023-06-21 / 23:15
Photo of اسرائيل تغتال خلية مقاومة عبر “طائرة مسيرة”

اسرائيل تغتال خلية مقاومة عبر “طائرة مسيرة”

2023-06-21 / 20:32
Photo of فيديو يثير ضجة في فرنسا.. متشرد يعتدي على مسنة ويحاول اختطاف حفيدتها

فيديو يثير ضجة في فرنسا.. متشرد يعتدي على مسنة…

2023-06-21 / 14:40
Photo of منظمة الأرصاد الجوية ل”الأوروبيين”: استعدوا لمواجهة موجات حر قاتلة

منظمة الأرصاد الجوية ل”الأوروبيين”: استعدوا لمواجهة موجات حر قاتلة

2023-06-21 / 13:19
Photo of إقالة وزير جزائري في منتصف الليل.. دلالات القرار و هل كان تبون في كامل قواه العقلية؟

إقالة وزير جزائري في منتصف الليل.. دلالات القرار و…

2023-06-21 / 12:08
Photo of دولة الكابرانات في ورطة.. الخارجية تنفي طرد سفير الإمارات وتبون يقيل وزير الاتصال

دولة الكابرانات في ورطة.. الخارجية تنفي طرد سفير الإمارات…

2023-06-21 / 10:31
Photo of تونس.. قت.يلان وجرحى في حادث انقلاب قطار

تونس.. قت.يلان وجرحى في حادث انقلاب قطار

2023-06-21 / 10:01
Photo of ترامب: تربطني علاقة متينة مع بوتين

ترامب: تربطني علاقة متينة مع بوتين

2023-06-21 / 09:29
Photo of الجزائر تطرد السفير الاماراتي وتتراجع في اقل من ساعة

الجزائر تطرد السفير الاماراتي وتتراجع في اقل من ساعة

2023-06-20 / 23:13
Photo of إيطاليا تدرس قانونا ضد “تمجيد” الجرائم على الإنترنت

إيطاليا تدرس قانونا ضد “تمجيد” الجرائم على الإنترنت

2023-06-20 / 20:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق