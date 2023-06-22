نشرة انذارية: رياح قوية مرتقبة الجمعة والسبت بهذه المناطق

2023-06-22 / 11:59
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح محليا قوية (75 – 90 كلم في الساعة) مرتقبة يومي الجمعة والسبت المقبلين بعدد من المناطق شمال المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الهبات القوية ست سجل بكل من طنجة- أصيلة والفحص- أنجرة وتطوان، وذلك ابتداء من العاشرة من صباح غد الجمعة إلى غاية الحادية عشرة ليلا من بعد غد السبت.

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