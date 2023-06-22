عمور: قطاع الصناعة التقليدية يوفر 2.4 مليون منصب شغل

هبة بريس

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا أمس الأربعاء 21 يونيو 2023 دام 5 ساعات، ترأسه النائب “جمال ديواني ” رئيس اللجنة، بحضور “فاطمة الزهراء عمور ” وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا النواب المحترمون.

وخصص الاجتماع لدراسة ومناقشة طلبات الفرق المتمثلة غي آليات دعم وترويج منتوج الصناعة التقليدية”، تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية؛ آليات النهوض بأوضاع الصناع التقليدين والحرفيين”، تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية؛ الصناعة التقليدية بين تحديات الأزمة وأفق إعادة الهيكلة”، تقدم به الفريق الحركي؛ استراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية خلال سنة 2023″، تقدم به الفريق الحركي؛ تشجيع الصناع التقليدين، وحماية وتثمين المنتوج التقليدي المغربي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار؛ برنامج إقلاع قطاع الصناعة التقليدية”، تقدم به الفريق الحركي.

وتفاعلا مع طلبات الفرق، قدمت الوزيرة عرضا أكدت من خلاله أن الصناعة التقليدية المغربية بمكونيها الإنتاجي والخدماتي تلعب دورا هام داخل المشهد السوسيو-اقتصادي والثقافي بالمغرب عبر توفير ها حوالي 2,4 مليون منصب شغل، والمساهمة ب 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أن هذا القطاع حقق أول مليار درهم لصادرته خلال سنة 2022، وهو ما يعد إنجاز غير مسبوق.

هذا وقد أشاد النواب من خلال تدخلاتهم بالمعطيات الواردة في العرض المقدم، مطالبين بضرورة مراعاة العدالة المجالية أثناء تنزيل استراتيجيات تطوير الصناعة التقليدية، وكذا التخفيض من الأعباء الضريبية على المواد الأولية المستوردة المستخدمة في الصناعة التقليدية، ودعم مختلف المهنين في هذا القطاع.

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