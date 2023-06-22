بنموسى: الوزارة ملتزمة بمواكبة التحولات المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا

2023-06-22 / 11:11
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هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء بالرباط، أن انخراط الوزارة في برامج من قبيل “inwi Challenge”، يجسد التزامها بمواكبة التحولات المرتبطة بمجالات التكنولوجيا والرقمنة.

وأبرز بنموسى، في كلمة له بمناسبة حفل توزيع الجوائز على التلاميذ والمؤسسات التعليمية الفائزة في النسخة الثالثة من البرنامج التربوي “inwi Challenge”، أهمية تعلم البرمجة منذ سن مبكرة، نظرا لتأثير هذا التخصص على تنمية مهارات التلاميذ وتحسين التفكير النقدي والإبداع لديهم، بما يساهم في تطوير جودة التعلم.

وأضاف أن فهم أساسيات البرمجة أصبح “ضرورة ملحة” للاندماج في المجال التكنولوجي والمشاركة في صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن مثل هذه التظاهرات تسلط الضوء على تنمية المهارات في مجال تسوية المشاكل.

وفي هذا الصدد، يتابع بنموسى، تحرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه المهارات من خلال تضمين البرامج التعليمية التي تتمحور على تعلم البرمجة في مناهج المدارس الابتدائية وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة.

كما تعمل الوزارة على تشجيع المدارس والمؤسسات التعليمية على تقديم فرص التعلم الخارجية، مع عدم إغفال الدورات والمسابقات التي تنظم مع الشركاء والمؤسسات المعنية بإدماج التكنولوجيا والتواصل في التعليم، بما ينسجم مع أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026.

من جهة أخرى، أشاد بنموسى بالبرنامج التعليمي “inwi Challenge”، الذي يتميز بمبدأ التعلم الترفيهي، مما يوفر فرصة سانحة لاكتشاف طرق جديدة للتعلم في مواد مختلفة مثل اللغات والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا وغيرها.

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