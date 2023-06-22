يهم المصطافين.. سبعة شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات غير صالحة للسباحة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مع ارتفاع درجات الحرارة و اقتراب فصل الصيف، يكثر الإقبال على الشواطئ خاصة بمحور الدار البيضاء سطات التي تضم عددا كبيرا من الشواطئ أغلبها غير صالح للسباحة.
تقرير حديث لوزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أوضح أن سبعة شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات غير صالحة بتاتا للسباحة، و هي شواطئ كانت تشهد في السنوات الماضية إقبالا كبيرا من المصطافين.
و جاء في ذات التقرير أن جهة الدارالبيضاء – سطات بها سبعة شواطئ غير صالحة للسباحة، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر المعروف بتسمية دافيد، ومانيسمان بالمحمدية ، وزناتة الكبرى، وزناتة الصغرى، والنحلة بعين السبع، والشهدية، و واد مرزك.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
زناة علاش غير صالح
احذروا القرش
لماذا هل السبب الأسماك القاتلة ام ماذا ؟؟
اهم حاجة لم يذكروها لماذا غير صالحه ساقاطع هبة بريس