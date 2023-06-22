يهم المصطافين.. سبعة شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات غير صالحة للسباحة

2023-06-22 / 11:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مع ارتفاع درجات الحرارة و اقتراب فصل الصيف، يكثر الإقبال على الشواطئ خاصة بمحور الدار البيضاء سطات التي تضم عددا كبيرا من الشواطئ أغلبها غير صالح للسباحة.

تقرير حديث لوزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أوضح أن سبعة شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات غير صالحة بتاتا للسباحة، و هي شواطئ كانت تشهد في السنوات الماضية إقبالا كبيرا من المصطافين.

و جاء في ذات التقرير أن جهة الدارالبيضاء – سطات بها سبعة شواطئ غير صالحة للسباحة، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر المعروف بتسمية دافيد، ومانيسمان بالمحمدية ، وزناتة الكبرى، وزناتة الصغرى، والنحلة بعين السبع، والشهدية، و واد مرزك.

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