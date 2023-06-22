لبؤات الأطلس يشرعن في الاستعداد للمونديال بتجمع تدريبي في النمسا

2023-06-22 / 11:16
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هبة بريس ـ رياضة 

انطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي النسوي بدولة النمسا و ذلك في إطار استعداد لبؤات الأطلس لبطولة العالم التي تفصلنا عنها تقريبا شهر من الزمان.

و أجرت لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، أولى حصصهن التدريبية بالمعسكر الإعدادي بالنمسا و ذلك استعدادا للمشاركة في مونديال أستراليا ونيوزيلندا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن لبؤات الأطلس يتواحدن في مجموعة صعبة بالمونديال الذي ستحتضنه مناصفة كل من أستراليا و نيوزيلندا، حيث سيواجهن في دور المجموعات كل من منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

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‫3 تعليقات

  1. اين حياة المرأة أصبحت تتعرى أمام الرجال واين غير الرجل على ابنته واخته وزوجته

  3. للأسف من يغني ويلعب الكرة ويفعل التفاهة يجد الدعم من كل الجهات ماديا ونفسيا وووو اما الذي يريد الثقافة والعلم لا أحد يسانده

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