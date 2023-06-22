العلمي يتباحث مع رئيس وأعضاء معهد اتفاقات أبراهام السلام

هبة بريس

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء1 2 يونيو 2023 بمقر المجلس بالرباط، وفدا عن معهد اتفاقات أبراهام للسلام، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 من الشهر الجاري.

ويضم وفد معهد اتفاقات أبراهام للسلام كلا من Robert Greenway الرئيس والمدير التنفيذي، والسفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب David Fisher وعضو مجلس الاستشاريين، و David Aaronson مدير مساعد بالمعهد.

وركزت المباحثات التي حضرتها نادية بوعيدا رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب، على إبراز عمق وأهمية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف لخدمة قضايا السلم والسلام العالمي، والتذكير بأهمية التنسيق البرلماني.

وفي ذات اللقاء، تمت الإشادة بعمق العلاقات التاريخية المغربية -الأمريكية، وتثمين الموقف الثابت لواشنطن بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

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