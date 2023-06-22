الصين.. مصرع 31 شخصا بانفجار داخل مطعم

2023-06-22 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، صباح اليوم الخميس، أن 31 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في انفجار هز مطعمًا في مدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، نقلا عن اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي، إن “تسربًا للغاز البترولي المسال تسبب في انفجار خلال تشغيل مطعم للشواء”.

وأفادت الوكالة بأن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج الطبي، وأحدهم في حالة حرجة. وقد تعرض شخصان آخران لحروق خطيرة، واثنان لإصابات طفيفة، واثنان آخران للخدوش الناتجة عن الزجاج المتطاير.

وأظهرت لقطات على التلفزيون الرسمي “CCTV” أكثر من عشرين رجل إطفاء يعملون في الموقع بينما ينبعث الدخان من ثقب كبير في واجهة المطعم.

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‫10 تعليقات

  3. على الشرطة فتح تحقيق نزيه للوقوف على أسباب حدوث هذا الحريق الذي أدى بحياة العشرات ..

  5. على جميع المطاعم أن يأخذوا حذرهم من هذه الكوارث وتجنبها حفاظا على سلامة الزبناء والأشخاص..

  9. من الذي يتحمل مسؤولية هذا الانفجار الذي اودى بحياة 31 شخصا والعدد قابل للارتفاع..

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